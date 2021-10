FATICK : La coalition Benno Bokk Yakaar réaffirme son soutien au Maire Matar BA et au Président Macky SALL

En conférence de presse ce lundi, les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar de Fatick ont réaffirmé leur soutien au Maire Matar BA et au Président Macky SALL. Ils ont fustigé l’attitude des frondeurs de l’apr qui ne sont mus que par leur intérêt personnel. Déja on note plusieurs défections dans les rangs des 22 signataires de la fronde dont la plus retentissante est celle de la première adjointe au Maire Ndeye Aida DIOUF qui s’est totalement démarquée de « cette idéologie politique », écrit-elle sur sa page Facebook. Pour rappel ce même groupe était á l’origine du Comité électoral parallèle mis en place par le Dr Cheikh KANTÉ, lors de la campagne des législatives de 2017 et qui lui avait valu son éviction á la tête du port autonome de Dakar



VOICI LA DÉCLARATION DE BENNO BOKK YAKAAR











La coalition BBY, toute sections confondues, s’est réunie en ce jour du lundi 11 octobre 2021 aux fins de statuer d’urgence sur le soi-disant communiqué de presse et sur les sorties inopportunes d’un groupuscule machiavélique de politicards malintentionnés se réclamant frauduleusement de la GRANDE MOUVANCE PRESIDENTIELLE sous la conduite de Mamadou Blaise Kane.





Ainsi, après en avoir délibéré, nous responsables et leaders politiques de ladite coalition estimons que cette déclaration est une farce de mauvais goût et ses auteurs souffrant de leur illégitimité ont perdu toute notoriété au sein du parti depuis qu’ils ont osé conspirer contre le Président de la République en se réunissant hors des enceintes de la Cité pour se donner ainsi rendez-vous, en catimini, à SALY.





De tels agissements déloyaux sont de nature à semer la zizanie, le vacarme et l’instabilité dans la coalition. Nous le disons à haute et intelligible voix, ces conspirateurs ne comptant que sur ces combines politiques pour tirer leur épingle du jeu lors des échéances locales en vue, doivent comprendre que les arguments brandis dans le communiqué et dans leur déclaration politicienne ne sont rien de moins que des contrevérités ourdies de toute pièce, à dessein, pour provoquer et saboter. Chers camarades dissidents, sachez, pour votre gouverne, que les conflits et rivalités dont vous faites allusion en cette veille d’élection ne constituent en rien des dysfonctionnements politiques ; au contraire, ils sont inhérents à la vie politique, au jeu démocratique et à la logique de l’échiquier politique.





D’autre part, le nihilisme qu’ils font du bilan de la municipalité dont ils sont comptables en leur qualité de conseillers municipaux déserteurs ne saurait freiner en rien l’élan productif et constructif du conseil devant notre détermination à satisfaire les besoins, les préoccupations et les aspirations des populations de la commune conformément à la volonté du leader de parti.





Enfin, la coalition félicite le Ministre-maire, Matar BA, acculé de tout bord par ces gens de mauvaise foi dans leur posture d’adversaire, mais qui pourtant garde son calme et invite au respect strict de la discipline de parti et des principes et valeurs sacro-saints édictés par son excellence Macky Sall. Qu’il en soit remercié et continue de travailler en toute sérénité en attendant, pour l’heure, la décision officielle de notre leader de coalition M. Macky Sall. De fait, quand sonnera l’heure de l’investiture et, partant, de la campagne électorale, toutes ces couillonnades et poltrons comme on les nomme par dérision seront mis au rancard, sous peine pour les récalcitrants de passer pour des tire-au- flanc.





En effet, ce que décidera notre président de coalition, M. Macky Sall, nous engagera, le reste ne sera que tintamarre et vacarme.





Vive le Président Macky Sall