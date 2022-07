[Vidéo] Matar Ba : « Qu’il vente ou qu’il pleuve, nous voterons pour donner la majorité à Macky Sall »

« Qu’il vente ou qu’il pleuve, nous voterons pour donner la majorité à Macky Sall », a déclaré le ministre des Sports, Matar Ba après son vote à Fatick où le président de la République et sa femme ont déjà accompli leur devoir civique. Malgré les conditions climatiques plus ou moins défavorables dans une partie du pays, le maire de Fatick estime qu’à la fin du scrutin un bon taux de participation sera enregistré. Du moins à Fatick où des moyens colossaux ont été déployés pour permettre aux électeurs d’effectuer leur vote.



Aux opposants qui crient déjà au hold-up électoral, il répond : « Il n’est plus possible au Sénégal de voler ou détourner les suffrages. C’est dépassé ! Le président de la République a bien fait de le rappeler. Le message que nous envoyons aux électeurs c’est d’effectuer leur devoir et de rentrer tranquillement chez eux jusqu’à l’heure du décompte des voix».