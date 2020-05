Fatick : Les obstacles à la reprise des cours le 2 juin

Lors des réunions des comités départemental et régional de Fatick, tenues mardi et mercredi derniers pour discuter des modalités de reprise des cours prévue le 02 Juin prochain, les parents d’élèves ont émis de sérieuses inquiétudes quant au retour de leurs mômes à l’école. En effet, rapporte L’AS, il a été soulevé de nombreux manquements qui ont pour noms : absence de toilettes et d’eau dans certains établissements, insuffisance de termoflashs…







En effet, sur 372 établissements scolaires que compte la région de Fatick, les 67 ne disposent pas de toilettes fonctionnelles dans la région de Fatick. En plus de cela, il y a le nombre important d’enseignants et d’apprenants hors régions qu’il faut faire revenir. Au total, plus de 2 500 enseignants et 300 élèves sont attendus dans la région d’ici le 02 juin. Mais, le gouverneur de Fatick, Seynabou Guèye, promet de tout mettre en œuvre pour que ces enseignants et élèves puissent revenir à Fatick avant le redémarrage des cours.