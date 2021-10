Fatick: Macky Sall confirme Mbagnick Ndiaye à Ngayokhème

Le Président de la République, Macky Sall, mise sur le maire sortant de Ngayokhème dans la région de Fatick. Le Président du Conseil d’Administration de la Société de Développement et des Fibres Textiles (SODEFITEX) est ainsi confirmé par le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). D’autant plus qu’il s’était déclaré depuis quelques mois candidat à sa propre succession. Ainsi, lex-ministre de l’Intégration africaine, du Nepad et de la francophonie devient la tête de liste majoritaire pour les élections municipales dans sa commune.