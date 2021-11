Fatick / Matar Ba à ses frères et sœurs de Parti : "Revenez à la Raison et revenez à la Maison"

Investi tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) au niveau de la commune de Fatick, par le président Macky Salle, au moment où il était en mission à l'UNESCO, le ministre Matar Ba a été honoré hier à son retour par la population Fatickoise. Un grand rassemblement s'est ainsi tenu à la mairie.



Perché sur le plafond de sa voiture, accompagné de beaucoup de leaders, Matar Ba qui dit avoir reçu le choix du Président Macky Sall avec beaucoup d'humilité, a lancé solennellement un discours d'unité et d'ouverture pour demander à ses frères et sœurs de parti qui pensent autrement "de revenir à la Raison et de revenir à la Maison".



"Matar Ba a été désigné comme tête de liste mais le Président Macky Sall ne vise pas ma personne. Il vise toute les populations de Fatick, ses militants (es), les parties alliées, les responsables qui sont là. Il veut directement qu'on aille vers la victoire sans discuter. C'est pourquoi je suis venu à Fatick, j'ai été très ému d'avoir été accueilli de cette manière. Tout le monde est sorti pour dire "Oui" au choix du Chef de l'État et de la Coalition Benno Bokk Yakaar", soutient d'emblée le maire de Fatick.



Il s'est réjoui que beaucoup de responsables aient oublié leurs ambitions pour accompagner le Président dans son choix.



"Mon rôle c'est d'appeler tout le monde. Nous avons construit ensemble cette coalition. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections, qu'il y a des choix qu'on doit prendre des positions radicales, je ne pense pas que cela soit cohérent. Ce qui est cohérent, c'est que le militant qui est chez lui, à travers ma personne, le président à renouvelé sa confiance. Dans ce choix, tout le monde doit se sentir concerné", a déclaré Matar Ba.



Il assure que si le choix du Président était porté sur une autre personne, il ne changerait pas de fusil d'épaule.



"Si le Président avait choisi une personne autre que moi, je serais à ses côtés et je me battrais avec tous les moyens dont je dispose pour qu'il ait la victoire le 23 janvier 2022. Ma casquette de maire ne me permet pas de rejeter tous fatickois(es) quoiqu'on puisse dire ou faire pour me salir, je ne répondrai pas. Je ne suis pas à ce niveau parce que je suis le maire de ceux qui sont d'accord et le maire de ceux qui ne sont pas d'accord", a-t-il lancé.



Ainsi pour l'édile aujourd'hui il y a plus important et plus urgent qui est de travailler à l'unisson.



"Nous avons ensemble bâti une Coalition, nous avons accompagné un président de la république qui a une relation particulière avec chacun des leaders. Donc son choix ne devrait pas susciter de positions radicales. Je mesure la responsabilité de ce choix qui est de mobiliser tout le monde et de travailler. Il faut qu'on s'oublie

Notre dénominateur commun c'est le Président Macky Sall : quand il veut une chose, nous devons nous battre pour faire un combat qui lui permette de gagner".