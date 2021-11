Fatick/Matar Ba aux responsables récalcitrants : "Quand on aura fini les investitures, celui qui n'est pas d'accord..."

Matar Ba choisi par Macky Sall pour diriger la coalition BBY

La carte de la responsabilité et de l'apaisement est en train de se jouer à Fatick, a assuré le maire de la ville. Au cours d'un meeting organisé par la population pour dire Oui au choix du Président Macky Sall, l'édile de Fatick a prévenu les responsables qui traînent encore les pieds.





"Quand on aura fini les investitures, celui qui n'est pas d'accord avec la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) peut prendre sa carte et faire ce qu'il veut. Mais il ne peut pas semer le désordre. On ne peut pas l'accepter et on l'acceptera pas", a prévenu Matar Ba





Aussi, face à une opposition qui se prépare de jour en jour à Fatick, le ministre Matar Ba a invité la jeunesse et les femmes de ne pas baisser la garde.





"Nous devrions nous occuper de l'autre Coalition qui est en train de se préparer. On n'acceptera pas que cette première se passe. On doit se battre pour que Fatick ne régresse pas", indique le maire de Fatick.