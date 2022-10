Fatick : Matar Bâ entre ferveur populaire et allégeance renouvelée à Macky Sall

La présence du Ministre Matar Ba à Fatick est toujours l’occasion pour les populations, militants et sympathisants de manifester affection et engagement á leur édile. Son séjour dans la capitale du Sine a revêtu un cachet particulier avec un accueil populaire, riche et coloré





Dans un contexte de nouveau gouvernement avec le retour d’un premier ministre et la nomination du Maire Matar Bâ au poste de Ministre, Chef de Cabinet du Président Macky Sall, il ne pouvait en être autrement





En effet, Matar Ba a été royalement accueilli, samedi 22 octobre 2022, vers 18 heures, par les populations de Fatick qui lui ont réservé un accueil chaleureux et riche en couleurs avec une mobilisation exceptionnelle des militants et sympathisants.





En réaction, celui-ci ne pouvait s’empêcher de descendre de sa voiture et d’entamer une marche carnavalesque avec les nombreux militants venus l’accueillir à l’entrée du boulevard Macky Sall, menant au siège du Conseil municipal





Dans l’enceinte de l’hôtel de ville où l’attendait une foule nombreuse de militants tous acquis à sa cause, Matar Ba a lancé un appel à l’unité et à la cohésion des fils de Fatick et de tous les responsables politiques autour du Président Macky Sall. Visiblement très heureux, le premier magistrat de la ville a encore réaffirmé sa reconnaissance au Président Macky Sall : «Le travail vient de commencer après un long compagnonnage avec le Président de la république et cela depuis 2014 qu’il m’a fait l’honneur de lui succéder à la tête de la mairie de Fatick et en faisant de moi ce que je suis devenu aujourd’hui. Et cela, à travers mon engagement sans faille à ses côtés depuis même qu’il était dans l’opposition. Un engagement que je réitère aujourd’hui encore plus que jamais avec sincérité et loyauté ».





Plusieurs personnalités, dont le nouveau directeur de l’artisanat, Bamba Sarr et le Dage du ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang, ainsi que les délégués de quartiers, entre autres ont pris part à l’évènement pour manifester leur satisfaction après le retour aux affaires de leur leader.





En outre, le fait marquant de cette journée a été la démonstration de force du Mouvement Massène Travaille Pour Matar (M2M) du jeune leader Massène Papa Gueye qui a été l’attaché de Cabinet de l’ex Ministre des Sports.





Pour rappel l’ex Ministre des sports Matar Bâ, qui a passé 8 ans à la tête dudit département (un record) et gagné la première coupe d'Afrique des nations pour le pays, a été remplacé le mois dernier par M. Yankhoba Diatara du parti Rewmi.