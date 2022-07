Fatoumata Deo Cissé (liste nationale Bby) : "Nous allons gagner Tambacounda"

Fatoumata Deo Cisse

Investie sur la liste nationale de la coalition au pouvoir Bby, la jeune responsable politique de l'APR à Tambacounda a voté au centre de l'école élémentaire de Sada Maka Sy.





‘’Le scrutin se déroule bien. Partout, le démarrage des votes se déroule à merveille. Nous sommes allés à la rencontre des citoyens, programmer des meetings, des caravanes sans faille dans notre commune et dans le département. Nous remercions toute la population de Tamba qui a su montrer autant d’abnégation et reconnaissance envers le président Macky Sall. Aujourd’hui constitue un jour symbolique pour la coalition Bby et nous sommes confiants de gagner, et nous allons gagner à Tambacounda avec la belle mobilisation des votants’’, a soutenu Fatoumata Deo Cissé.