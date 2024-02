Felwine Sarr : "J'espère que Macky Sall nous laissera un pays gouvernable"

Actuellement à Marseille, l'écrivain et philosophe sénégalais, Felwine Sarr, a accordé un entretien à Jeune Afrique pour évoquer la situation du pays. Le penseur, très critique envers Macky Sall, espère que les conséquences de sa. fin de mandat ne seront pas préjudiciables pour son successeur.





"Le véritable problème, c’est la prise en otage du Sénégal dans des jeux de politique partisane sans grand intérêt pour la nation, dont les conséquences fragilisent les institutions et mettent en péril la démocratie. Les Sénégalais souhaitent que le processus reprenne, que les candidats retenus par la Cour constitutionnelle aillent aux élections, que le président Macky Sall quitte le pouvoir le 2 avril comme le prévoit la Constitution, et que le pays inaugure une nouvelle ère. J’espère qu’il nous laissera un pays gouvernable", a déclaré Felwine Sarr.