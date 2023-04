Fête de l'indépendance à Matam (nord-Est), le gouverneur salue la forte mobilisation des populations

A l'instar des autres régions du pays, Matam a vibré au rythme de la célébration du 4 avril pour la commémoration du 63ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale et internationale.





Après la grande mobilisation enregistrée hier durant la marche de retraite aux flambeaux, des milliers de personnes ont affronté ce matin, en cette période de Ramadan et de Carême, la chaleur caniculaire qui sévit dans cette partie nord du pays, pour assister au grand spectacle du défilé civil et militaire qui sacre l’événement de la célébration de la fête du 4 avril. Une programmation exceptionnelle qui s’est cristallisée par la prestation de plus de 680 élèves en provenance des écoles du préscolaire, de l'élémentaire et du secondaire, des structures de la Croix-Rouge, des éclaireurs, des mouvements de jeunesse et des agents de sécurité de proximité (ASP), des apprenants des centres de formation professionnelle, les anciens combattants, les militaires et paramilitaires qui ont défilé dans la cohésion et l’harmonie. Sans oublier, les membres des associations sportives et culturelles, des associations féminines qui ont également pris part à la fête devant les autorités civiles et militaires et les populations.





Une fervente communion entre les forces de défense et de sécurité et les populations, de l’avis du gouverneur de région, qui s’est servi de l’occasion pour rendre un hommage mérité aux anciens combattants, avant de magnifier le professionnalisme des forces de défense et de sécurité et leur engagement dans l'exercice de leur devoir.













Avec la même verve, Mouhamed Makhtar Watt qui s’est honoré de la forte présence des populations et de la mobilisation de la jeunesse, a exprimé ses sentiments de reconnaissance à l’ensemble des élèves qui ont défilé.