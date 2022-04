Fête du 4-Avril: Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Mimi Touré, Aminata Mbengue…décorés par Macky Sall

Macky Sall décore les anciens et actuels présidents d'institutions

Après la fête, place aux décorations. A l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le chef de l’Etat, Macky Sall, a procédé à la décoration d’anciens et actuels présidents d’institutions de la République, en présence du chancelier, le général de corps d’armée, Meïssa Niang. Parmi ceux-ci, il y a le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui a été élevé au grade « Dignité de grand-croix dans l'ordre national du Lion ».





L’ancien président du Sénat Dakar, Pape Diop, a, lui, été élevé à la « Dignité de grand-croix et Dignité de Grand officier dans l’Ordre national du Lion ».





Quant au président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck, l’ancienne Première ministre Aminata Touré et Aminata Mbengue Ndiaye, actuelle présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Htcc), ils ont été élevés au grade de « Commandeur dans l'ordre national du Lion ».