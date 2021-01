Fin de l’état d’urgence : Antoine Félix Diome va parler à...

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, sera à la Rts, ce soir à 20 h. Cette sortie survient après la fin de l’état d’urgence et du couvre-feu de 12 jours décrétés par le président de la République Macky Sall, depuis le lundi 18 janvier à minuit.Va-t-on vers le durcissement des mesures de restriction ou la fin définitive de l’état d’urgence et l’état de siège en cette période de deuxième vague des nouvelles contaminations du coronavirus ? On en saura davantage d’ici quelques minutes...