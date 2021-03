Fin de l’état d’urgence sanitaire ce 19 mars : Le couvre-feu levé à minuit

Fin de l'Etat d'Urgence sanitaire à Dakar er Thiès

La loi sur l’état d’urgence et l’état de siège élargie à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires assortie d’un couvre-feu, de 21 h à 5 h du matin, sur l’étendue des régions de Dakar et Thiès, prend fin ce vendredi 19 mars 2021 à 00 h. Ce, conformément à l’annonce faite par le président de la république suite aux émeutes qui ont secoué le pays et liées en partie aux restrictions nées de cette loi. Lors du conseil des ministres du 10 mars dernier, Macky Sall avait annoncé la « reprise notable du travail de nuit et à la relance des activités économiques avec l’allègement du couvre-feu qui passe de minuit à 5 heures du matin ».