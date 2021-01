Financement de l'économie : Macky cogite sur une banque nationale

L’État du Sénégal veut sa propre banque. Selon L’Observateur qui vend la mèche, Macky Sall travaille sur un projet de regroupement de tous les actifs bancaires dans une seule institution financière.L’objectif est de financer l’économie nationale sur la base des ressources locales.La réflexion est en cours et plusieurs réunions de travail ont déjà été tenues. L’on parle même d’une articulation autour de la BNDE, avec des guichets, par exemple pour le logement, l’agriculture...Toutes les structures satellites vont accompagner le projet et toutes les ressources de l’État dispersées dans les autres banques vont être logées dans la nouvelle banque.En effet, il est constaté que les banques étrangères qui gèrent nos propres épargnes ne financent pas l’économie nationale et ne sont là que pour leurs propres ressortissants.