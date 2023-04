Financement de la société civile : Les propositions d'Alioune Tine

Sur le financement des organisations de la société civile, le fondateur du think tank Afrikajom Center explique que les États démocratiques ont trouvé un mécanisme qui permet à la société civile d’être une vraie institution, qui est là et qui est financée. C’est-à-dire que les activités de la société civile sont d’intérêt général, d’utilité publique. On a besoin de ce regard neutre qui nous dise : voilà ce qu’il faut faire et voilà ce qu’il ne faut pas faire.







Dans des pays comme la France, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, menace de remettre en question les subventions publiques accordées à la Ligue des Droits de l’homme. Cela a fait scandale. On a dit que, depuis Vichy, on n’a pas entendu un gouvernement parler. Eux, ils donnent à la société civile et (celle-ci) les critique. Les États africains doivent trouver des mécanismes pour financer les sociétés civiles africaines et également leur laisser leur indépendance. C’est compatible. Parce que cela se fait ailleurs, précise l’invité du "Jury du dimanche".





D’ailleurs, le statut de la société civile est extrêmement important. «Quand on est coincé, c’est la société civile qui se lève. Ce que la Raddho a fait pour l’avancement de la démocratie, c’est extraordinaire. Je vous le dis, en 2011, 2012, toutes les réunions se faisaient à la Raddho. Macky Sall, Moustapha Niasse, tous venaient à la Raddho. C’est la deuxième alternance. La première, on a été central. La Raddho a été la seule organisation à avoir observé les élections en 2000. Ça a beaucoup aidé», dit-il.





Interrogé sur le financement d'Afrikajom Center, il a indiqué que son think tank est resté sans financement, jusqu’à la publication de son rapport sur les pathologies de la démocratie. “On n’avait rien. Jusqu’ici, les jeunes qui sont venus travailler avec nous sont des bénévoles. Ce sont des chercheurs qui sont rémunérés. J’avais déjà quitté Amnesty International avec une retraite assez confortable. Il y a déjà cet argent. Puis, j’ai construit un local. Je ne paie pas de loyer. J’ai mis le solaire. Je me suis débarrassé des charges locatives, des salaires. Les gens nous ont aidés pour ça”.