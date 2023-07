Flopée de candidatures : « La présidence de la République n’est pas un banc diakhlé » (Mamadou L. Diallo)

La présidence de la République est-elle devenue une banalité au point que tout le monde la convoite ? C’est la question à un million au vu de la flopée de candidatures déclarées à la présidentielle du 25 février 2024. A cette horde de candidats fantoches en lice pour briguer le suffrage des sénégalais, Mamadou Lamine Diallo sert la vieille rengaine de Laurent Gbagbo.







« Il y en a beaucoup qui prétendent être candidat. Comme disait Gbagbo ce n’est pas un banc c’est un fauteuil. J’ajoute que la présidence de la République n’est pas un banc diakhlé mais un fauteuil de responsabilités », lance-t-il à ceux qui souhaitent présider aux destinées de la nation.