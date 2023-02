Focus : Les Mbourois gâtés

À Mbour, il faut retenir le Programme «Xëyu Ndaw Ni», le Pôle emploi et entrepreneuriat du département, avec une enveloppe de 3 milliards F CFA pour le financement de 1 500 jeunes de Mbour. De même que la réhabilitation de la route El Hadj Thierno Mouhamadou Mansour, d’un coût d’environ 800 millions F CFA, dans le cadre du Programme de modernisation des villes (Promovilles).





D’un linéaire de 1,6 km en béton bitumineux avec assainissement, cette route part de la route nationale n°1 pour rallier l’établissement public de santé de niveau 1 de Mbour.





Le Promovilles a déjà réalisé, à Mbour, plus de 14,5 km de voirie éclairée sur 12 tronçons qui desservent 17 quartiers, pour un montant total de plus de 9,5 milliards F CFA. Sans compter le développement d’un hub aérien et d’un pôle touristique articulé autour de l’AIBD et d’infrastructures de transport des plus qualitatifs d’Afrique, comme l’autoroute et bientôt le TER, pour la promotion de réceptifs hôteliers des plus modernes, qui constituent la première phase d’un programme global de 1 024 chambres estimé à 92 milliards F CFA et devant générer 500 emplois directs et un millier d’emplois indirects.