Foirail de Sandiara : Les éleveurs rassurent le Premier Ministre Amadou Ba sur l’approvisionnement en moutons

Dans le cadre de la préparation de la fête de Tabaski, le Premier Ministre, Ministre de l’Elevage et des Productions animales, Amadou BA, a effectué ce samedi une visite au marché à bétail de Sandiara. Il était à la tête d'une forte délégation parmi lesquels les ministres Abdou Karim Fofana, Samba Ndiobene Ka, le maire de Sandiara, Dr Serigne Gueye Diop, entre autres.





Les éleveurs ont assuré à M. Ba que le marché est très bien approvisionné en moutons.





"Nous avons eu une très bonne arrivée cette année. Nous avons réceptionné depuis deux semaines 4 000 moutons. Cette semaine, nous avons eu une arrivée de 1 200 moutons additionnels. Nous sommes à 5 200 moutons à Sandiara. Dans une semaine ou deux, nous pouvons arriver à 8000 moutons. Dans la région de Thiès on est déjà à 200 000. On a 1/4 des besoins nationaux et Sandiara représente plus de 30% de ses besoins. Bon an, mal an, nous attendons 20 000 moutons au niveau de toute la commune. Ce marché n'est pas seulement un marché de Mbour, il touche toutes les communes, il y a des gens qui viennent de Thiès, de la Mauritanie, du Mali et même de la Casamance", a confié le maire de Sandiara, Dr Serigne Gueye Diop.





Le maire en a profité pour plaider auprès du ministre pour la réalisation d'un nouveau foirail. Car le foirail de Sandiara date de 40 ans, depuis lors c'est sous un soleil de plomb que les acteurs évoluent. Serigne Gueye Diop assure que la municipalité a délibéré une zone d'élevage sur 10 ha.







“Le financement du foirail est acquis”, a indiqué le ministre de l’Équité territoriale Samba Ndiobene Ka.





D'ailleurs, les autorités assurent qu'à la date du 15 juin 2022, 78 471 bêtes ont été recensées contre 61 859 à la même période l’année dernière soit un surplus de 16 612 têtes. 206 028 sujets ont été enregistrés sur place l’année dernière à la veille de la Tabaski.