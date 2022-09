Foncier : Mamadou L. Diallo s'interroge sur le bail de 30 ans accordé par l’État à la société Sertem

La question économique de la semaine (la QES TEKKI) de Mamadou Laminé Diallo s'intéresse au bail de 30 ans accordé par l’État à Sertem. Cette société de Léopold Ngom a acquis, pour 150 millions environ, une superficie de 8 600 m2 sur le domaine de l’université Cheikh Anta Diop. Ce qui est en soi un scandale financier, économique et politique, selon Mamadou L. Diallo.



Pour lui, ce foncier est dédié à l’enseignement supérieur des jeunes dont le nombre augmente. "Économiquement, comment peut-on allouer des ressources destinées à l’éducation, deuxième priorité après la santé, à de la spéculation immobilière dont la création d’emplois à moyen terme est insignifiante et contribue à l’inflation. Financièrement, le m2 de bail à Mermoz se négocie à presque un million, donc 150 millions pour l’État à actualiser, d’un côté, 8,5 milliards pour la Sertem, de l’autre côté.