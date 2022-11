Fonction publique : Gallo Ba liste ses priorités

Le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public a fait face aux parlementaires pour l’examen du budget de l’année 2023 de son département.





Le ministre a ainsi fixé ses priorités et dressé le tableau des perspectives pour améliorer la Fonction publique. Il est aussi revenu sur plusieurs points sur lesquels il a été interpellé.





Sur les retards et les absences des travailleurs du secteur public, le ministre estime que les chefs de service ont un rôle à jouer dans l’instauration de la rigueur. Le système de pointage et d’évaluation des travailleurs serait alors une piste.





Pour le recrutement des ressources humaines de qualité, il note qu’il faut mesurer les agents et évaluer leurs performances sur la base des entretiens. «La modernisation commence par le respect des horaires. Ceci est une responsabilité qui incombe aux employés, mais aussi aux différents chefs de service», a dit M. Ba. Le ministre va même jusqu’à proposer une formation militaire pour les nouvelles recrues, pour mieux instaurer la rigueur.





S’agissant de la problématique des recrutements politiques mis en exergue par un nombre important de députés, le ministre est catégorique. Selon lui, il n’y a pas de discrimination dans le recrutement au sein de la Fonction publique. «La commission de recrutement est présidée par le directeur général de la Fonction publique et des cadres fonctionnaires qui ne subissent aucune pression. La plateforme est une manière d’élargir les chances. Il s’agit de permettre à ceux qui sont loin ou même hors du pays de postuler et de tenter leur chance, compte tenu de leurs compétences. Les recrutements sont envisagés sur la base des besoins des différentes structures».





La digitalisation est un processus qui est en cours et beaucoup de services sont déjà digitalisés. Pour ce qui est de la protection des données personnelles, le ministre travaille avec la Commission de protection des données publiques pour mieux protéger les données en ligne.





Par ailleurs, le décret qui organise la carrière des enseignants décisionnaires sera modifié par le président de la République, parce que c’est une préoccupation prise en charge au niveau de la Fonction publique et le travail préparatoire est en train de se faire. Des discussions sont ouvertes et ont fait comprendre au mieux ce que les travailleurs du secteur primaire réclament en augmentation d’indemnités à hauteur de 75 %, alors que le gouvernement a déjà fait 50 %. «C’est un secteur qui va rarement en mouvement et fait un travail important. Dans les prochains jours, cette grève sera un souvenir».





Les congés de maternité vont connaître une profonde discussion et feront l'objet de nouvelles décisions. Les internes des hôpitaux sont une préoccupation du ministère de la Santé. En dehors de l’École nationale d’Administration, il n’y a pas de recrutement automatique, mais pour le recrutement des agents de santé, ils sont prioritaires.