Fonction publique : Macky Sall pose un acte fort pour l'insertion des personnes handicapées diplômées

Les nombreuses sorties médiatiques des personnes handicapées diplômées, pour dénoncer la discrimination dont elles font l’objet, ont fait bouger les lignes. Du moins, si l'on en croit les informations du quotidien L'AS.



Hier, en conseil des ministres, évoquant la question de l’insertion des personnes handicapées diplômées dans la Fonction publique, le Président Macky Sall a donné une mission au ministre de la Fonction Publique et à son collègue des Finances et du Budget.



En langage clair, Mariama Sarr et Abdoulaye Daouda Diallo sont invités "à accélérer les procédures nécessaires à l’exécution rapide d’un plan spécial de recrutement de personnes handicapées diplômées, dans la Fonction publique, selon un quota déterminé".