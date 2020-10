Fonds Covid et aide alimentaire : 500 milliards dépensés, des chefs de quartier indexés

L’heure est au bilan de la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19. Le général François Ndiaye traque les pièces justificatives des dépenses de la Covid-19.Selon L'Observateur, sur les 1000 milliards Fcfa débloqués pour le Fonds, 500 milliards ont été dépensés jusque-là, a révélé la présidente de la Commission résilience sociale.À en croire Maïmouna Isabelle Dieng, des difficultés ont été rencontrées par la Commission, sur le terrain, à propos de l’aide alimentaire. En effet, il y a eu quelques erreurs d’aiguillage et de logistique.Et la principale contrainte avait trait au fichier du registre national où il fallait enrôler plus de 400 000 ménages pour atteindre l'objectif du million de ménages ciblés.Ce n’est pas tout. Les délégués de quartier n’ont pas aussi joué franc jeu dans la distribution de l’aide alimentaire."Ils ont été partisans", a-t-elle déploré. Non sans préciser que, dans l’ensemble, l’aide alimentaire a été bien distribuée.Le rapport final de Force-Covid-19 devrait être remis au président de la République d’ici à la fin d l’année.