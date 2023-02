Fonds Covid : les révélations du président de la Cour des comptes sur le rapport explosif

Le président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, a été maintenu à son poste pour un nouveau mandat de cinq ans. Le rapport que l’institution qu’il dirige a produit en décembre dernier sur la gestion des fonds Covid enflamme l’actualité. Il a conduit à l’ouverture de deux procédures (disciplinaire et judiciaire) contre les personnalités mises en cause dans le document. Face aux critiques qui ont accompagné la publication de l’audit en question, Mamadou Faye a asséné ses quatre vérités. Vous trouverez ci-dessous l’intégralité de son intervention dans les colonnes de L’Observateur.



«Nous sommes des vérificateurs aguerris. Nous avons deux moyens de communication : les arrêts que nous rendons à travers nos jugements et les rapports définitifs d’audit que nous faisons. Nous faisons des audits contradictoires. Nous allons sur le terrain pour faire le contrôle sur pièce et sur place.



«Après, nous établissons un rapport provisoire que nous soumettons aux dirigeants de l’entité contrôlée en leur donnant un délai de deux mois pour apporter des réponses sur les observations que nous soulevons. Quand le temps imparti est terminé, nous nous réunissons pour délibérer sur le rapport provisoire et sur les réponses qui sont apportées. Ce qui nous permet d’établir le rapport définitif.



«Nous donnes à toutes les personnes interpellées le temps et la chance de répondre. Quelqu’un qui a quelque chose à dire aurait pu ou dû le faire durant cette période-là et ne pas attendre la sortie du rapport définitif pour porter presse.





«Qu’on nous taxe de politiciens ou d’autres choses, ce n’est pas la première fois. Nous sommes aguerris et nous ne répondrons jamais à ces critiques parce que cela pourrait nous détourner de notre chemin normal alors que nous avons beaucoup de choses à faire.