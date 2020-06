Fonds Force Covid-19 : 320 milliards décaissés sur les 1000 milliards

On en sait un peu plus sur la destination d’une partie des fonds alloués à la riposte pour endiguer les effets du coronavirus au Sénégal. En effet, sur les 1000 milliards mobilisés par le gouvernement, 320 milliards ont été décaissés, a soutenu Maguette Niang, coordonnateur de la direction générale du budget au ministère des Finances, lors d’un plateau de la RTS consacré au défi de la relance du transport aérien. Selon toujours Maguette Niang, citée par SenCaféActu, à ce jour, 52% de l'enveloppe décaissée sont allés au ministère de la Santé, 65% aux secteurs sociaux gérés par le ministère du Développement communautaire avec la distribution des vivres et le ministère des Affaires étrangères pour l’appui à la diaspora sénégalaise.