[Photos] FOPITS : Soutien massif et indéfectible à Racine Sy

La fédération des organisations patronales de l'industrie touristique et hôtelière du Sénégal (FOPITS) a affirmé ce vendredi son soutien indéfectible et massif au PDG du King Fahd Palace, Racine Sy, actuellement en conflit avec une partie des travailleurs du complexe hôtelier.





Les patrons du secteur touristique invitent les travailleurs du King Fahd à resserrer leurs rangs pour accompagner leur PDG afin de faire face efficacement à la crise conjoncturelle née des effets désastreux du Covid19.L'idée c'est de faire bloc autour du patronat pour affronter cette difficile période Covid19 et préserver l'outil de travail et les emplois.Car contrairement à ce que pensent certains, les infrastructures touristiques et hôtelières n'appartiennent pas réellement aux patrons et les travailleurs ont intérêt à faire preuve de solidarité et à accompagner leurs dirigeants pour sauver les emplois en cette période délicate d'incertitude.





Les professionnels expriment par ailleurs leur sincère reconnaissance et leur gratitude au Chef de l'État Macky Sall qui a pris toutes les dispositions notamment en terme de financement afin de sauver un tourisme complètement sinistré à cause de la crise sanitaire et sociale qui frappe le monde entier.





Selon Mamadou Sow, Vice-président de la FOPITS, si la crise persiste, les patrons ne pourront plus supporter les nombreuses charges mais tous les moyens seront mis en oeuvre pour éviter des licenciements économiques.





Des pertes de chiffres d'affaires évaluées à 240 milliards cfa





Les professionnels du deuxième secteur d'activité au Sénégal informent l'opinion publique qu'en l'espace de trois mois de pandémie, le segment économique du tourisme/ hôtellerie Sénégalais a perdu un chiffre d'affaires de 240 milliards de f cfa pour presque zéro emploi de créé.En Europe et ailleurs, il n'ya fait même pas de salaires, mais au Sénégal l'État a fait des recommandations pour que les Hôteliers paient au moins 70% du salaire même en cas de chômage technique comme c'est le cas actuellement dans presque toutes les structures du secteur.





Une mesure d'adaptation rendue possible par l'appui des pouvoirs publics qui ont dégagé un fonds spécial de 15 milliards cfa au titre du crédit hôtelier.A ce jour, les professionnels du tourisme n'ont reçu que 10 milliards et attendent encore les 5 milliards de ce fonds.C'est d'ailleurs ils appellent l'État à allonger le montant restant.





Idem aussi pour cet appel aux pouvoirs publics invités à payer aux Hôteliers la facture relative à l'accueil des cas contacts de Covid19 dans les structures hôtelières; une initiative commune liant le Ministère de la santé et les Hôteliers.





Le tourisme/ hôtellerie est l'un des secteurs les plus impactés par la crise Covid19 car l'espace Schengen est encore fermé et les segments de l'économie de vacances, des séminaires/ conférences et des individuels fonctionnent très peu.





Toutes les icônes du secteur avaient sonné la mobilisation au King Fahd Palace pour se mettre au chevet du tourisme et soutenir Mamadou Racine Sy.Il s'agit notamment d'Aimé Sene(Hertz/Fleur de Lys), Samir Rahal (DG Terrou-bi), Pathé Dia (Teranga Saly), Boubacar Sabaly (Bougainvilliers Saly), Mamadou Sow (Syndicat patronal Agences de voyage), Mme Lam (Fana Hotel), Christelle Feidt (Villa D Almadies), Issa Barro (Hôtel Malango Fatick), Serigne Mbaye(Campement Baol Mbacke),...