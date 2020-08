Force-Covid-19 à Diourbel : Cheikh Seck déplore les agissements des responsables de Bby

Membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) et président de la Commission développement et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, le député socialiste Cheikh Seck désapprouve la manière dont certains élus du département de Diourbel procèdent, dans le cadre des inscriptions des artisans pour bénéficier des fonds alloués par l’Etat à travers le fonds Force-Covid-19. Et il n'est pas passé par quatre chemins pour exprimer sa colère.







«Au niveau du département de Diourbel, des responsables de notre coalition, des maires, sont en train de travestir cette belle et très louable volonté du chef de l'Etat, Macky Sall, de soutenir le monde artisanal à travers le fonds Force-Covid-19. En effet, dans notre département, nous assistons à un fait insolite, parce que des élus de notre coalition Bby font dans le clientélisme en inscrivant, non pas des artisans, mais plutôt leurs propres militants pour leur faire bénéficier de ces fonds», dénonce-t-il.





Le président de la Commission développement et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale et non moins maire de Ndindy, exige toute la lumière sur cette affaire.