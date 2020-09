Force Covid-19 : Explication détaillée des 1000 milliards

Le Fonds de résilience à la pandémie dénommé Fonds Force Covid-19 est doté de 1000 milliards. Une enveloppe destinée à la fois à la Santé, l’Economie, le social entre autres. Dans un entretien avec le journal Lejecos, le ministre des Finances et du Budget est revenu dans le détail sur la mobilisation des ressources mais aussi les dépenses.





D’abord, pour ce qui est de la mobilisation, les Sénégalais de l’intérieur comme de l’extérieur ont contribué à hauteur de 20 milliards. « Il y a ensuite les efforts de recadrage du budget 2020 ayant permis de réaliser une économie de 119 milliards de FCFA au niveau des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissements », indique Abdoulaye Daouda Diallo.





A ces deux sources s’ajoute le montant de 863 milliards de la part des partenaires techniques et financiers. Une contribution répartie entre dons et près s’élevant respectivement à 240 milliards et 623 milliards.





S’agissant de l’utilisation, le ministre a d’abord indiqué que les dépenses décaissables sont de 624,85 milliards. Autrement dit, les 375,15 milliards devant compléter l’enveloppe de 1 000 milliards ne sont pas encore disponibles. Et sur les 624,85 milliards, les 537,7 milliards ont été décaissés, soit un niveau d’exécution de 86%.





A propos des secteurs bénéficiaires des 1 000 milliards, il y a 741 destinés à l’Economie, 77 milliards à la Santé, 103 milliards dédié à l’appui à la population dont 18,5 milliards pour les factures d’eau et d’électricité et le reste pour l’achat de denrées alimentaires. Il y a eu 12,5 milliards pour la diaspora, 2 milliards pour la sauvegarde du bétail…