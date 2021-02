FORCE Covid-19: «Réception de toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses » (comité de suivi)

FORCES Covid-19 au Sénégal

Dans le cadre de ses activités de suivi des opérations du fonds Force Covid-19, le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations dudit fonds informe le public de « la réception de toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses imputables au FORCE Covid-19 ».





Dans un communiqué reçu, Jean François Ndiaye et Cie informent que « Ces documents mis à la disposition du comité feront l’objet d’analyse pour alimenter le rapport final narratif et financier adressé à son Excellence Monsieur le président de la République, conformément à l’article 7 du décret numéro 2020-965 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE Covid-19 ».