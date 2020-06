Force Covid-19 : Le comité de suivi, hôte des régions de Saint-Louis, Diourbel, Fatick, Kaffrine et Thiès à partir du 16 juin

Dans la période du 16 au 19 juin 2020, des équipes du Comité de Suivi de la mise en œuvre des opérations du « Force Covid-19 » séjourneront dans les régions de Saint-Louis, Diourbel, Fatick, Kaffrine et Thiès. Ce, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.





Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Seneweb, le Comité de suivi rappelle que ces visites s'inscrivent dans la continuité de celles effectuées dans sept (07) régions périphériques dans la période du 02 au 05 juin 2020.





« Elles visent essentiellement à couvrir les quarante-cinq (45) départements et quelques-unes des cinq cent cinquante-deux (552) communes que compte le Sénégal. Les données issues du terrain et collectées à partir des résultats de ces activités d'interaction avec les populations et les secteurs d’activités impactées, vont alimenter le tableau de bord de suivi des opérations Force Covid-19 », lit-on dans le communiqué.





Ainsi, le Comité de suivi indique qu’à la fin des visites, un rapport mensuel des opérations fournira un aperçu du suivi des interventions des ministères et organismes sectoriels, d'accroître la transparence et la traçabilité des finances publiques et d'assurer un suivi régulier de l’atteinte des objectifs fixés au Force Covid-19.





Par ailleurs, Général François Ndiaye et Cie informent « l'opinion que conformément au décret n° 2020-1274 du 04 juin 2020, Monsieur EL Hadji Mansour Sy a été nommé membre du comité, en remplacement de Monsieur Habib Sy ».