[Vidéo] Forte mobilisation tournée Tibb Tank : Bougane défie Macky à Dagana et Ndioum

Suivant de près le moindre geste du président Macky Sall, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp Bougane Gueye qui a lancé l'opération "Tibb Tank Macky" est prêt à en découdre avec le chef du parti de l'Alliance pour la République (Apr). Lors sa tournée le Président du mouvement Gueum Sa Bopp a reçu hier un accueil triomphal à Ndioum. Une mobilisation qui a Galvanisé le Président Bougane a dire que : "Fouta n'est le Titre foncier de personne".





C'est un accueil exceptionnel qu'à reçu le Président Bougane Gueye hier à Ndioum lors de sa tournée dénommée "Tibbi Tanku Macky".





Une vraie marche bleue avec des milliers de jeunes qui ont jalonné la route nationale. De jeunes en majorité composés d'étudiants, d'ouvriers, de Jakartamans et conducteurs de charrettes, se sont tous mobilisés en maintenant ainsi le même refrain : Fouta Tampi ! Fouta Tampi!.





Un moment pour le Président Bougane d'écouter le plaidoyer de ces très indignés qui sont très en colère contre le pouvoir. Une manière pour les populations de Dioum de démontrer que la relance économique ne semble pas eu d'effet sur eux.





Très touché face à ce drame que vivent les jeunes du Fouta et particulièrement ceux de Dioum, le Président Bougane Gueye Dany a encore remis ça. "Aux populations de Ndioum je suis vraiment touché par cette grande mobilisation. Déjà vous voyez les difficultés que j'avais pour rejoindre cette grande place publique. Aujourd'hui vous avez répondu à ceux qui disaient que Fouta est leur titre foncier" lance le Président Bougane Gueye Dany sous un ton élève. Et de poursuivre en ces termes aux allures d'interrogation :





"Est ce que Fouta va bien ou Fouta Tampi ?" Sans tarder avec la réplique des de foule, "Fouta Tampi ! Fouta va mal! Fouta est fatigué!".





Restant toujours sur la rencontre, le leader de la philosophie Gueum sa Bopp n'a pas manqué de fustiger le gestion du régime de Macky. "Aujourd'hui Fouta manque de tout, les jeunes n'ont pas d'emploi, les populations n'ont pas l'accès à la santé au moment où un enveloppe de 60 milliards est dégagé pour acheter un avion présidentiel. En tout vous ne devrez plus accepté qu'on vole vos argents et qu'on vous utilise alors prenez vos responsabilités et changeons Fouta et le moment d'intégrer les pouvoirs de décision"





Dagana et la démonstration de force des populations





Toujours lors de cette tournée le Président du mouvement Geum sa Bopp a fait une démonstration de force à Dagana. Cette localité souvent attribuée aux responsables du régime a vibré hier lors de la tournée Tibbi Tanku Macky lancé par le leader de la philosophie Gueum sa Bopp. Une vraie foule immense qui a envahi la place publique du quartier Escale de Dagana.





Un rassemblement qui a regroupé des associations, des présidents d'Asc, des ouvriers, des femmes venant de plusieurs secteurs d'activités ainsi que la présence massive des "Badjiénous gokhs". Une occasion pour l'opposant du président Macky Sall de tirer des boulets rouges sur bilan du camp du pouvoir non sans qualifier l'actuel régime "d incapable".





Selon le président Bougane : "Si Dagana est en retard c'est à cause des politiciens et leurs entreprises de corruptions. Et l'heure est venue de combattre leur système de corruption qui ne fait que retarder Dagana. Alors je m'adresse à vous les jeunes de Dagana, sachez que le développement de votre localité commencera par vous. Alors l'heure est venue de se réveiller et pour qu'il y est de changement, il va falloir laisser les politiciens avec leurs tromperies, leurs entreprises de corruptions en allant intégrer les pouvoirs de décisions car aujourd'hui Dagana mérite que ces fils et aient un avenir meilleur"





À rappeler aussi que le président Bougane Gueye a effectué des rencontres à Ndieurba, Fanaye Cherif, Thille Boubacar, Ndiayéne Pendao, Taredji, Guéde, Ndioum Dodel, Haeré Lao et Médina Ndiabé.