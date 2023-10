Forum de démocratie citoyenne de Serigne Mboup : Un appel à l'action collective

Serigne Mboup, candidat à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal, a exposé sa vision politique lors d'une déclaration, dans laquelle il a mis en avant sa philosophie et sa méthode pour un Sénégal plus prospère.





Sous le slogan "Un Sénégal par tous, Un Sénégal de tous, Un Sénégal pour tous", Serigne Mboup a clairement exprimé son engagement à mobiliser les énergies et les intelligences nationales pour construire un programme de développement qui répond aux « préoccupations et aux réalités » de chaque Sénégalais, tout en les conduisant vers le progrès.





Lors de sa déclaration , Serigne Mboup a rappelé sa foi en la puissance de l'action citoyenne collective. Il a appelé à la création d'un environnement où chaque citoyen serait entendu, et où les décisions seraient prises en prenant en compte les besoins et les aspirations de tous. Il a également annoncé la tenue du "Forum de Démocratie Citoyenne", un espace dédié à la discussion, à l'échange d'idées et à l'action collective pour façonner l'avenir de la Nation sénégalaise.





Le Forum de Démocratie Citoyenne de Kaolack est prévu pour le Samedi 21 Octobre 2023 à partir de 16 h, en plein cœur de la ville. Cette initiative vise à encourager des discussions constructives sur les enjeux locaux et nationaux qui préoccupent les citoyens.