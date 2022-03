Forum de l'eau : Macky Sall plaide pour le renforcement de la sécurité hydrique et la résilience du continent africain

Macky Sall sur le forum mondial de l'eau

En prélude au Forum mondial de l’eau prévu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar, le président de la Banque mondiale et le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall lancent un appel conjoint, afin de renforcer la sécurité hydrique et la résilience du continent africain.