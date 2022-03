Forum de l’eau : les organisateurs épinglent Barthélémy Dias…

Décidément, les organisateurs du neuvième Forum mondial de l’eau et le maire de la capitale sénégalaise ne passeront pas leurs vacances ensemble. Dans un communiqué, le Conseil mondial de l’eau “s’étonne de l’utilisation répétée de son logo officiel par la mairie de Dakar, sans consultation ni accord”.



Le Conseil mondial de l’eau “condamne l’usage abusif de son logo, et par là même de son image à l’occasion de divers évènements récents”.



Pour rappel, Barthélémy Dias a organisé parallèlement au Forum officiel un contre-forum de l’eau, avec son propre thème (“L’eau à Dakar : Dakar sous les eaux”) et ses propres invités. «La candidature de Dakar a été portée par la Ville de Dakar et non par l’Etat du Sénégal. On ne peut pas accepter d’être invité à notre propre anniversaire», avait-il expliqué pour justifier l’initiative de ce contre-forum.