Forum de l’eau : Soham Wardini donne raison à Barthélémy Dias

L’ex-maire de Dakar, Soham Wardini, donne raison à son successeur à propos du rôle de la Ville de Dakar dans l’organisation du Forum mondial de l’eau qui se tient dans la capitale sénégalaise (21 au 26 mars). Elle estime que Barthélémy Dias est dans son droit en pestant que sa mairie ait été reléguée au rang de simple invitée de la rencontre.



«La ville de Dakar est co-organisatrice et non une invitée. Le maire a raison, a tranché Soham Wardini dans les colonnes du journal Le Quotidien. J’ai piloté le projet et il y a eu des problèmes qu’on a réussi à gérer et à régler avec le secrétariat exécutif.»



L’ex-édile explique : «La Ville (de Dakar) devait s’occuper du forum avec les élus locaux. Il y a de l’animation culturelle, mais dans tous les ateliers, la Ville devait être présente. C’est la ville qui est allée plaider le dossier du Forum de Dakar à Brasilia.»



Soham Wardini a fait cette déclaration hier, mardi 22 mars, au CICES, en marge du Forum mondial de l’eau.



Confiné au rang de «simple invité», le maire de Dakar a décidé de boycotter la rencontre. A la place, Barthélémy Dias a tenu un contre-sommet pour parler des problèmes liés à l’eau dans la capitale sénégalaise.