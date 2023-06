FORUM DE L’INVESTISSEMENT DU SENEGAL EN ESPAGNE : ABDOULAYE BALDÉ VEND LA « DESTINATION SÉNÉGAL »

La journée de l’investissement coorganisée par l’Ambassade du Sénégal à Madrid et la Chambre de Commerce espagnole s’est déroulée avec l’appui de APIX- dans un esprit de renforcement des relations d’affaires et de la coopération économique entre le Sénégal et L’Espagne.





Ce fut l’occasion pour le Directeur Général de APIX-SA, Monsieur Abdoulaye Baldé, de présenter les réformes visant à améliorer l’environnement des affaires au Sénégal sous ses dimensions, économique, politique et juridique, démographique, social, concurrentiel, mondial et technologique.





L’environnement commercial externe du Sénégal a également été abordé devant le secteur privé espagnol présent, à travers les potentialités offertes par l’intégration régionale donnant accès à un marché large de plus de 300 millions de consommateurs.





De plus, toujours dans cette dynamique de promotion la destination Sénégal, une invite a été adressée aux différents participants à prendre part au prochain Forum Invest in Senegal, qui se tiendra les 6-7-8 juillet 2023 à Dakar. Ce forum qui réunira les grands décideurs et investisseurs de ce monde, sera l’occasion parfaite pour saisir les nombreuses opportunités d’investissements qu’offre le Sénégal et favorisées par le développement des zones économiques spéciales, les perspectives de production pétrolière et gazière, les secteurs prioritaires déclinés par le PAP 2A et visant à atteindre la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique.





Enfin les autres entités présentes à cette rencontre, telle que la SAPCO et l’AIBD, ont également décliné leurs stratégies de développement et présenté les projets et opportunités d’investissements dans les domaines du tourisme et de l’aéronautique.