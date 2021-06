Forum des évêques du Sénégal : "Les manifestations de mars ont rendu plus que pertinente cette rencontre" (Léopold Wade)

Du 8 au 9 juin sera organisé, dans le diocèse de Thiès, le forum commémorant le 25ème anniversaire de la lettre pastorale des évêques du Sénégal publiée en 1994 sur le thème : « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix ». Selon le président du comité de pilotage, l’ancien Gouverneur Léopold Wade, ce forum permettra de faire une analyse prospective et de proposer des solutions pour un meilleur vivre ensemble.







Pourquoi les évêques ont senti la nécessité d’organiser un tel forum ?



L’initiative d’organiser ce forum émane des bonnes volontés et non des évêques. Elles ont réfléchi sur la question et sur la relecture de la lettre pastorale. Laquelle les a amenés à s’interroger où en est le Sénégal par rapport aux éléments contenus dans cette lettre pastorale. En 1994, les évêques avaient constaté des difficultés à plusieurs niveaux au Sénégal, notamment aux plans économique, politique, social et même religieux. Ils avaient donné un certain nombre d’orientations. L’idée est de voir, 25 ans après, quel a été l’impact de ces orientations dans la vie de notre pays.



Quand certaines personnes ont eu l’idée de ce forum, nous avons sollicité l’autorisation des évêques du Sénégal. Ils nous ont donné mandat de l’organiser. Nous avons mobilisé un certain nombre de cadres chrétiens. C’est ainsi que nous avons mis en place un comité de pilotage et plusieurs structures pour la réussite du forum. Parmi ces structures, il y a un conseil d’orientation. Celui-ci est constitué des évêques parce que tout ce que nous faisons est soumis à leur appréciation afin qu’ils puissent nous donner leurs avis et nous orienter. Le comité de pilotage est composé de présidents de commissions et d’autres personnes. Nous sommes environ une dizaine. Il y a aussi des sous-commissions thématiques chargées de l’élaboration et de la préparation de tous les aspects du forum. À ces commissions d’organisation, s’ajoutent celles de l’administration, des finances, de la communication et de l’information.



Ce forum se tiendra dans un contexte marqué par les violentes manifestations du mois de mars dernier. Peut-on établir un lien entre ces événements et l’organisation du forum puisque vous parlez de paix et de justice ?



Historiquement, le forum aurait dû se tenir avant les événements de mars dernier. Mais, c’est à cause de la pandémie de Covid-19 qu’il a été reporté. Cependant, ces événements ont rendu plus que pertinente l’organisation de ce forum. Toutes les questions qui devaient faire l’objet de discussion au cours du forum ont été vécues en mars. Je pense que c’est une heureuse coïncidence. De ce forum, sortiront peut-être des propositions qui permettront de conforter la paix et la justice au Sénégal. Plusieurs thèmes évoquant les questions de paix et de justice feront l’objet de discussion à travers des thématiques.



Le premier thème par exemple est intitulé : «Quelle politique pour un développement économique équitable, solidaire et durable ? ». Le deuxième parlera de la gouvernance, de la citoyenneté, de la liberté publique et de la justice. Le troisième mettra le focus sur l’éducation comme instrument de promotion de valeurs, de culture de la paix et de la justice. Le dernier thème permettra aux participants de parler de l’apport de l’Église dans la mise en œuvre des orientations de la lettre pastorale parce que ce sont les évêques qui ont adressé aux Sénégalais une lettre pastorale. Dans l’action, l’Église doit marquer sa contribution dans la mise en œuvre des orientations de cette lettre pastorale.



Cela veut dire que le forum sera organisé en plusieurs étapes pendant les deux jours ?



Le forum sera organisé en deux étapes. La première est constituée par des ateliers diocésains. Dans chaque diocèse, se tiendra un pré-forum au cours duquel le diocèse va tenir compte de ses particularités. Après la cérémonie d’ouverture du forum le 8 juin à l’auditorium de l’université de Thiès, nous allons organiser une plénière introductive. Au cours de cette plénière, les experts choisis viendront un à un faire l’introduction du thème à aborder. Les rapports qui proviendront des ateliers diocésains feront l’objet d’une synthèse qui sera présentée aux participants. Nous l’avons appelé plénière introductive parce qu’il n’y aura pas de discussion. C’est juste pour permettre aux participants d’avoir une idée des questions qui seront traitées dans les ateliers. Après la séance plénière introductive, la soirée du premier jour et celle de la matinée du deuxième jour seront consacrées aux ateliers. Chaque thème fera l’objet d’un atelier et sera animé par un expert. Les travaux seront validés sous forme de rapport dans l’après-midi du deuxième jour. Nous avons mis en place une commission de rédaction qui, après le forum, fera le rapport final. Comme toutes les grandes rencontres, le forum commémorant le 25ème anniversaire de la lettre pastorale des évêques du Sénégal sera clôturé par un communiqué final qui va reprendre l’essentiel des recommandations. Elles seront remises exclusivement aux évêques du Sénégal.



Le forum va accueillir combien de participants ?



Le forum va regrouper au moins 200 personnes dont 150 seront constituées des délégations qui viendront des diocèses. Le reste sera composé des participants extérieurs parce que nous voulons que ce forum soit une rencontre nationale. Nous ne voulons pas qu’il soit une réunion de chrétiens. Nous allons inviter des Sénégalais sans tenir compte de leur religion. Pour les participants extérieurs, nous convierons tous les ministères concernés par les questions qui feront l’objet de discussions. En plus des ministères, nous inviterons les institutions telles que l’Assemblée nationale, le Haut conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental… La société civile fera aussi partie de nos invités. Nous aurons comme invités des associations religieuses catholiques et musulmanes.



Où en êtes-vous avec les préparatifs ?



Nous sommes assez tranquilles sur ce plan même pour ce qui est des finances. Le Président de la République, informé de l’organisation du forum par les évêques du Sénégal, a apporté une contribution financière. Nous avons d’autres partenaires financiers. Nous pensons que sur ce plan, nous serons dans les dispositions d’organiser un bon forum. Pour ce qui concerne l’organisation, nous avons identifié des réceptifs dans la commune de Thiès.



Propos recueillis par Eugène KALY