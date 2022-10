Forum international de Dakar : Le CHEDS est fin prêt pour l’événement

Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité

A l’instar des continents du monde, l’Afrique a été durement ébranlée par plusieurs maux. Le secteur qui en a le plus pâti est l’économie notamment avec la pandémie de Covid 19 exacerbée par le conflit Russo-ukrainien. Des préjudices venus d’ailleurs aux conséquences néfastes pour un continent qui cherche tant bien que mal à régler ses propres problèmes.





C’est fort de ce constat que la 8e édition du forum international de Dakar a jugé nécessaire de s’appesantir sur une thématique en phase avec cette situation. Pendant deux jours (24 au 25 octobre), des décideurs internationaux, des experts dans différents secteurs d’activité et des membres de la société civile discuteront sur : « L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes défis de stabilité et de souverainetés ».





Ce mercredi 19 octobre, le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) a, au travers d’une conférence de presse conduite par le général Mbaye Cissé, campé le décor de cette 8e édition. « Tous ces chocs mondiaux qui se succèdent et impactent négativement les États africains aux plans politique, économique, social et surtout sécuritaire. Ces chocs, il faut le dire, sont générateurs de tensions socio-économiques et semblent d’année en année amplifier l’instabilité sur le continent comme en témoigne les conflits que nous vivons actuellement sur le Sahel et en Afrique centrale. Face à ce constat, il est urgent que les États africains inversent la tendance en réduisant leur niveau de dépendance vis-à-vis de l’extérieur pour asseoir une résilience durable », a expliqué le général.