Forum mondial de l'eau : la réponse des organisateurs à Barthélémy Dias !

Dakar s'apprête à accueillir le 9e forum mondial de l'eau du 21 et 26 mars. Cette rencontre va réunir de nombreux chefs d'Etat et décideurs mondiaux pour discuter autour du thème :"Sécurité de l’eau pour la paix et le développement".





Mais à côté de ce colloque et du Forum Alternatif Mondial de l’Eau (FAME), qui se tient au même moment, un forum alternatif bis aura lieu à Dakar. Cette initiative du maire de la ville, Barthélémy Dias, se déroulera sur 3 jours ( du 21 au 26) avec comme thématique :"L’eau à Dakar, Dakar dans les eaux". Une initiative qui serait née de la frustration du nouveau maire de la capitale sénégalaise qui aurait reçu une "simple" carte d'invitation pour prendre part au 9e forum mondial de l'eau. Aussi, le fils de Jean -Paul Dias se serait vu refuser la possibilité d'effectuer un discours de bienvenue.





Sur ce dernier point, le secrétariat exécutif du 9e forum mondial de l'eau a tenu à apporter des précisions dans un communiqué parvenu à Seneweb. "Pour un événement de dimension internationale en présence du Chef de l’Etat et de ses homologues, il est de pratique que seul le Président de la République prononce une allocution au nom de l’Etat et du peuple sénégalais. Il en fut ainsi, notamment lors du Sommet de l’OCI, du Sommet de la Francophonie, de la Conférence internationale sur le Financement de l’Education, plus récemment du Forum Chine-Afrique et du Forum Paix et Sécurité", précise la note.









Le Secrétariat annonce qu'au cours de ce forum, une tribune sera mise en place pour permettre aux maires désireux de prendre la parole. "Le programme du Forum prévoit la tenue du segment politique des autorités locales le mercredi 23 mars 2022 ; la Commune de Diamniadio et la Ville de Dakar pourront y prononcer leur allocution de bienvenue et, avec les autres collectivités territoriales de notre pays et les élus locaux venus du monde, y apporter leur contribution au plan d’action des autorités locales pour la sécurité de l’eau et de l’assainissement", indique-t-il.





L'organe en charge de l'organisation du 9e forum mondial de l'eau a aussi précisé que la ville de Dakar a toujours été associée aux activités organisées par le forum dont "les réunions préparatoires et l’étude sur la gouvernance de l’eau dans 39 villes africaines".