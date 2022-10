Forum Paix et Sécurité : Macky Sall fait le procès des coups d’État

Macky Sall fait le procès des coups d’État

Le Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité s’est ouvert, ce matin, au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD). Comme il est de coutume, le Président Macky Sall a prononcé l’allocution d’ouverture. Le Président en exercice de l’Union africaine a brossé à l’entame de son propos un tableau sombre du continent : “expansion du terrorisme, conflits intra et inter étatiques, ingérence politico-militaire étrangère, et effets combinés du changement climatique, de la pandémie COVID-19 et de la guerre en Ukraine , recrudescence des coups d’Etat ; force est de constater que le tableau n’est pas reluisant”.