France : Sibeth Ndiaye de retour auprès de Macron

Comme le révèle Le Parisien le 20 juillet 2021, Sibeth Ndiaye, ancienne conseillère en communication d'Emmanuel Macron évincée en juillet 2020, serait sur le point de faire son grand retour dans le cercle privé du Président.





Un soutien de la première heure. Comme le révèlent nos confrères du Parisien dans leur édition du 20 juillet 2021, des anciens visages de La République en Marche seraient sur le point de faire leur retour dans la cour de l'Élysée. Et ce n'est pas un hasard… En effet, Emmanuel Macron, bien décidé à convaincre les Français de lui offrir un second mandat en 2022, a feuilleté son répertoire pour y trouver des soutiens de taille. Si le mari de Brigitte Macron ne s'est pas fait que des amis ces quatre dernières années à l'Élysée, il peut visiblement compter sur la loyauté de Benjamin Griveaux, reconverti dans le privé depuis le scandale des photos pornographiques, mais aussi de Stéphane Séjourné et de… Sibeth Ndiaye.





"On se voit de temps en temps, on est restés très potes"





Selon nos confrères du Parisien, l'ancienne conseillère en communication du président de la République pourrait faire son retour dans les rangs de la République en Marche, et ce, pour une raison bien particulière.





"C'est clairement le signe que dans l'arrière-boutique macroniste, on se prépare en vue de 2022", a décrypté un parlementaire interrogé par le journal. En effet, selon lui, Emmanuel Macron leur aurait tout simplement demandé de le soutenir à la prochaine présidentielle. Sibeth Ndiaye, qui n'a pas gardé que de bons souvenirs au sein du gouvernement, acceptera-t-elle cette requête ? Pour Le Parisien, cela ne fait pas l'ombre d'un doute.