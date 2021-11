Frapp demande la démission du juge Aminata Ly Ndiaye et le remplacement de Doudou Ndir

Frapp demande la démission de Aminata Ly Ndiaye

La magistrate Aminata Ly Ndiaye a reçu mandat de faire certains actes et de gérer de fait la société OSMOZ, ce qui est illégal selon le Frapp. L’entité estime à travers un communiqué de presse parcouru par Seneweb qu’ « en acceptant cela, la magistrate Aminata Ly Ndiaye viole son serment de magistrate et viole son statut de magistrate. Si un magistrat est capable de violer son serment et son statut, il se fragilise et pourrait être corruptible ou faire l'objet de chantage ».





« La magistrate Aminata Ly Ndiaye ne rassure pas et donc ne peut plus être membre du conseil constitutionnel qui est au sommet de la pyramide judiciaire. Un tel juge n'est pas digne d'être membre du conseil constitutionnel en ces moments où le président Macky Sall cherche une troisième candidature illégale et illégitime » renseigne le document.





Par ailleurs, le FRAPP demande à la magistrate Aminata Ly Ndiaye et au président de la République Macky Sall d'en tirer toutes les conséquences politiques : soit madame la magistrate Aminata Ly Ndiaye démissionne soit le président Macky Sall la "démissionne" (lire démet).





Il demande aussi au président Macky Sall de procéder au remplacement du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA). En effet, son mandat est fini depuis le 31 mai 2011. Donc voilà 10 ans que monsieur Doudou NDIR est un président de la CENA illégal. D'ailleurs, le FRAPP pense que " le silence complice de la CENA en cette période de rejets illégaux des listes de candidats de l'opposition aux élections locales s'explique par cette illégalité de monsieur Doudou NDIR qui est ainsi obligé de plaire au président néocolonial Macky Sall ou tout au moins d'être neutralisé".