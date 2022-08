Fraude au Bfem à Goudiry : Il photographie les épreuves de maths qu'il envoie à son ami crack via whatsapp

Les faits remontent au vendredi 22 juillet 2022 au centre du lycée de la commune de Bala dans le département de Goudiry. Après les épreuves de français et d'anglais, le candidat Daouda Diallo né en 2003 devait passer les épreuves de mathématiques. Mais, n'étant pas doué en la matière, il photographie les épreuves qu'il envoie depuis l'extérieur à son ami et crack Mamadou Dicko, élève en classe de 2nde S via WhatsApp. Ce dernier traite les épreuves et les renvoie au candidat.