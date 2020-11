Front contre l'opposition : Le groupe des "30 guerriers" de Macky se fissure

L'AS, qui a barré hier sa Une par un article faisant état de la mise en place d'une plateforme composée de ministres, Dg et parlementaires triés sur le volet pour défendre les réalisations du chef de l'État, Macky Sall, revient à la charge. En effet, pour vulgariser sa vision et montrer ses réalisations aux populations, le président a porté son choix sur une équipe composée d'une trentaine de jeunes responsables de l'Alliance pour la République (APR) en vue d'accomplir cette mission.





Eh bien, Le chef de cabinet du Président, Mame Mbaye Niang, qui a été cité dans l'article comme faisant partie de ces guerriers (coordonnés par Birame Faye, directeur général de l'Agence de Sécurité de Proximité (ASP), a câblé le journal pour, non seulement nié l'existence d'une telle initiative, mais aussi et surtout pour tirer à boulets rouges sur "certains caciques" qui manipulent la presse. "C'est faux ! Je ne fais partie d'aucune initiative de ce genre. Je n'ai rien à voir avec cela. Une telle réunion n'a jamais eu lieu. Vous parlez d'une réunion qui a eu lieu depuis plusieurs mois avec le Président. On vous manipule. Le Président n'est pas au courant d'une telle initiative, ce n'est pas vrai", a martelé avec véhémence le chef de cabinet du président de la République Mame Mbaye Niang.





Pourtant, de sources sûres, selon L'AS, cette réunion a eu lieu, mercredi dernier, sous la présidence de Mahmoud Saleh que le journal dit avoir joint pour recouper l'information. Mieux, Birame Faye lui-même a informé sur sa page twitter que le chef de l'État l'a nommé coordonnateur de cette plateforme de débatteurs qui s'est réunie également hier. Dans cette affaire, croit savoir L'AS, Mame Mbaye Niang et Cie soupçonnent le Directeur de Cabinet du Président Mahmoud Saleh d'être aux manettes pour diviser les jeunes cadres. D'ailleurs hier, ni Me Aliou Sow Dg de la Sapco, encore moins Bara Ndiaye de la Maison de la Presse, connus pour leur proximité avec Mame Mbaye Niang, n'ont été aperçus à la réunion. C'est dire donc que le cabinet du Président bout à 100 degrés.





Parmi les heureux élus, il y a sept membres du gouvernement. Il s'agit du ministre chargé du suivi du Plan Sénégal émergent(PSE), Abdou Karim Fofana, de la ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, du ministre de l'Urbanisme, de l'Hygiène publique et du Logement, Abdoulaye Sow, et du secrétaire d'État chargé de la Promotion des Droits humains et de la Bonne gouvernance, Mamadou Salif Sow . A ceux-là, s'ajoutent Néné Fatoumata Tall ministre de la Jeunesse et Samba Ndobène Ka. Ils sont épaulés par les députés Abdou Mbow, Sira Ndiaye et Aminata Guèye.





Dans la shortlist, figurent plusieurs Dg dont le directeur général du Conseil Sénégalais des Shargeurs (COSEC), Mamadou Ndione, du patron de la Société Immobilière du Cap-Vert (Sicap.SA), Mamadou Kassé, du Dg de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel S.A (CGIS.SA), Abdou Khafor Touré, du chef de cabinet du Président, Mame Mbaye Niang, du boss de la Société d'aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU), Maïssa Mahécor Diouf.