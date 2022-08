Gallo Diao (Ps) : «Neutraliser l’opposition, après l’officialisation de la 3e candidature de Macky »

Abdoulaye Gallo Diao réclame « une réponse rapide et appropriée»

Cap sur 2024 ! C’est le nouveau slogan au sein de la classe politique. En effet, après Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade, du côté de la mouvance présidentielle, l’on s’interroge toujours sur la candidature de Macky Sall. Une question à laquelle Abdoulaye Gallo Diao réclame « une réponse rapide et appropriée».





Pour ce membre du Bureau politique du Ps et Secrétaire national adjoint chargé des TIC, le président de Benno bokk yaakaar (Bby) doit « édifier officiellement ses alliés et le peuple sénégalais ». De l’avis de M. Diao, « l’urgence dans ce cas précis étant que si le Président Macky Sall s'engage à briguer un troisième mandat, le moment est opportun pour une déclaration officielle ». Car, explique-t-il, « au-delà d’une décision du Conseil constitutionnel favorable à sa candidature, il serait nécessaire pour ses partisans de convaincre l’opinion publique nationale et internationale sur le bien-fondé d’une telle décision puis de canaliser l’opposition en vue de la mettre hors d’état de nuire en évitant toutes sortes de dérapages susceptibles de menacer l'ordre public, la stabilité politique et la paix sociale ».





Le responsable socialiste pense, en outre, que cette perspective éviterait de revivre le syndrome du Président Wade en 2012 avec son lot de martyrs et sa défaite au scrutin du second tour. « Il est évident qu'être candidat à l’élection présidentielle de 2024 et sortir vainqueur au scrutin sont deux étapes différentes", analyse-t-il.