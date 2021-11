[Vidéo] Garly Worgo: La famine leur colle à la peau, une localité qui "digère" mal Fatoumata "Fouta Tampi"

Garly Worgo, dans le Fouta, vit dans la misère. Ses populations ont lancé des cris de cœur alarmants et dans cette vidéo, que d'émotion. "Si vous entendez des morts, ne soyez pas surpris, c'est nous qui sommes enterrés. Huit maisons sur dix ne mangent à leur faim", se sont-ils lamentés. Et leur autre gros problème, c'est Fatoumata Ndiaye "Fouta Tampi". "Comment a-t-elle pu dire toutes ces contrevérités? C'est un tissu de mensonges. Comment le pouvoir peut-il tout régler en trois mois? Nous sommes tous remontés contre elle et elle n'osera pas venir nous dire cela en face", ont-ils fulminé.