Gaston Mbengue : «Macky Sall a été trahi par ses hommes»

Les tendances des élections législatives semblent favorables à la coalition Yewwi Askan Wi. Le camp présidentiel paraît en mauvaise posture à l’issue du scrutin d’hier, dimanche. Pour le promoteur de lutte Gaston Mbengue, si Benno Bokk Yakaar, la coalition présidentielle, s’est ainsi retrouvée en difficultés, c’est à cause de «traîtres» tapis dans l’entourage du chef de l’Etat.



«Macky Sall a été trahi par ses propres hommes. Des politiciens qui ne travaillent pas et qui ne lui disent jamais la vérité, tonne Gaston Mbengue dans les colonnes de Source A de ce lundi. Il faut à Macky d’autres collaborateurs comme Boune Abdallah Dione. C’est un travailleur.»



Mais Gaston Mbengue tient à tempérer les ardeurs de l’opposition, rappelant qu’à ce stade on ne parle que de tendances. Il dit : «On ne peut pas, pour le moment, parler de victoire de YAW. C’est trop tôt ! Ce n’est pas parce qu’il y a de fortes tendances favorables à YAW dans certaines villes ou communes qu’on doit penser que la victoire est acquise. Attendons d’avoir les résultats globaux. L’opposition essaye de faire de la manipulation.»