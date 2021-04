Genève ou le paradis des dictateurs

Il existe à côté de l’aéroport de Genève toute sorte de passionnés d’aviation qui scrutent le ciel et relève scrupuleusement les atterrissages et décollages, les immatriculations et toutes informations utiles. On les appelle « les spotters » ce sont des sources très utiles des journalistes.Certains même sont des petits génies de l’informatique et capables d’analyser avec une grande précision le trafic aérien. L’un d’entre eux rencontré par le journaliste François Pilet, qui signe ce reportage, est un chasseur de dictateurs. C’est grâce à son travail méticuleux que nous sommes en mesure de vous révéler ce soir le nom de quelques-uns des dictateurs du monde entier qui viennent impunément se royaumer à Genève, déposer leurs économies, faire leurs affaires tandis que leurs peuples croupissent dans la misère.C’est le cas par exemple de Paul Biya, président a vie du Cameroun, dont l’épouse utilise le jet présidentiel pour venir se faire coiffer à grands frais à GenèveCes potentats bénéficient d’une quasi-impunité totale. Ils étalent leur luxe, leurs voitures hors de prix, consomment dans les palaces sans ne jamais être inquiétés par les autorités locales, ou si peu. Ce sujet est un document, il met le doigt sur une situation embarrassante pour la Suisse. À vous de juger.Le président camerounais a donc passé 4 ans et demi à l’étranger en voyages privés en 35 ans de règne dont une grosse partie en suisse sur le dos d’un peuple de 23 millions de citoyens dont ¼ vit avec moins de 2$ par jours. Pour ceux qui douteraient encore de l’intérêt qu’il y a à s’interroger sur la responsabilité de Genève et de la Suisse dans une telle situation, rappelons que de nombreux camerounais démunis font partie des cohortes de migrants qui tentent de traverser la méditerranée et gagner l’Europe pour survivre.