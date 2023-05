Géoul : Pastef frappé au cœur

Les arrestations de responsables et militants de Pastef se poursuivent de plus belle. Le dernier à tomber : Abdoulaye Fall, le coordonnateur du parti dirigé par Ousmane Sonko à Géoul (région de Louga).



D’après Libération, qui donne l’information, ce dernier a été interpellé par la gendarmerie après les manifestations enregistrées hier soir à Géoul. La Nationale a été barrée et des pneus brûlés par des manifestants.



Le journal rapporte que Abdoulaye Fall a été arrêté en même temps que trois autres militants de Pastef. Placés en garde à vue à la gendarmerie de Kébémer, ces Patriotes seront déférés au parquet ce jeudi, selon la même source.