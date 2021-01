Gestion commune de Bounkiling : Passe d'armes entre libéraux et apéristes

Commune de Bounkiling, Maire libéral Lamine Faty

Les apéristes de la commune de Bounkiling dans la région de Sédhiou ne voient que du noir dans la gestion du maire libéral Lamine Faty. A en croire Wandifa Dramé, le porte-parole des apéristes, la gestion du maire est partisane, népotique et gabégique.Pour preuve, il cite la distribution des aides, des vivres de soudure, des bourses familiales octroyés seulement à ses militants et proches. Autres griefs contre l’édile libéral, le choix des chefs de quartier que l’on veut plus démocratique et la répartition des poteaux électriques sans discrimination.Wandifa Dramé a également fustigé la non publication des budgets votés par l’équipe municipale. Ce qui, à ses yeux, constitue une violation flagrante de la loi et une volonté nébuleuse de dilapider les biens du contribuable. Par ailleurs, il exige la délimitation des terres de la commune pour une meilleure gestion du foncier.Le maire Lamine Faty, en réaction à ces accusations, explique que Wandifa Dramé n’a plus rien à dire aux populations de Bounkiling puisqu'il a démissionné de son poste de conseiller pour aller s’établir en France. « On ne peut pas gagner une commune sur fond d’accusations. Tout ce qu’il dit est archi faux. Notre gestion est saine, démocratique et impartiale. Toute décision devant impacter sur les populations, les chefs de quartier, les notables et les religieux sont informés et c’est de façon collégiale et participative que celles-ci sont entérinées », a dit soutenu le maire.Pour la délimitation des frontières de la commune, le maire renvoie Wandifa Dramé au décret de création de la commune. Quant au budget, l’édile de Bounkiling clame que seuls les conseillers démissionnaires l’ignorent.