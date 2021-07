Gestion Covid-19 : Le CRD pointe "l'incompétence manifeste" de Diouf Sarr et réclame son limogeage

D'après Rewmi Quotidien et L'AS, la gestion de la pandémie de Covid-19 n'enchante pas le Congrès de la renaissance démocratique (CRD). En effet, la Conférence des Leaders a relevé "l'incompétence manifeste" du ministre de la Santé et de l'Action sociale.





Abdoul Mbaye et Cie estiment que "Abdoulaye Diouf Sarr a démontré devant tous les Sénégalais qu'il n'a ni le niveau ni les capacités qu'exige aujourd'hui une riposte efficace, ordonnée et rationnelle contre la pandémie pour arrêter les vagues de contaminations et sauver les populations de la catastrophe".